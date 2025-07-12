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Дюков рассказал, что адвокаты руководителя «Торпедо» имеют право обратиться в CAS

Дюков рассказал, что адвокаты руководителя «Торпедо» имеют право обратиться в CAS
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что адвокаты руководителя «Торпедо» Леонида Соболева, задержанного по обвинению в подкупе арбитров, имеют право обратиться в CAS. Напомним, автозаводцы были исключены из числа участников РПЛ за влияние на судей. Вместо чёрно-белых в новом розыгрыше высшего дивизиона российского первенства сыграет «Оренбург».

«Обратиться в CAS — право адвокатов Соболева. Если у них есть желание, они могут это сделать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Торпедо» по итогам прошлого сезона заняло второе место в Первой лиге, заработав 65 очков. «Оренбург» завершил сезон на 15-м месте в РПЛ с 19 очками.

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