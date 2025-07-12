Дюков считает, что клубы не согласятся с идеей «Динамо» на собственную реализацию ТВ-прав

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на информацию об идее московского «Динамо» относительно реализации коммерческих прав.

«Не знаком с предложением «Динамо» на самостоятельную реализацию прав. Но вряд ли на это согласятся клубы и лига», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что московский клуб сделал предложение Российскому футбольному союзу (РФС) об отказе от призовых за Кубок России взамен на самостоятельную реализацию коммерческих прав. Вероятно, речь идёт об индивидуальной реализации интеграции нетитульного букмекера турнира и других спонсоров.