Глава РФС Дюков назвал лучшим решение вернуть «Оренбург» в РПЛ вместо «Торпедо»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о решении РФС вернуть «Оренбург» в Российскую Премьер-Лигу вместо московского «Торпедо». Ранее столичный клуб исключили из числа участников РПЛ-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей.

«Из тех решений, которые были возможны, «Оренбург» — это лучшее решение. Да, оно не оптимальное, но лучшее. Приоритет отдается клубам РПЛ. Это регламент», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Оренбург» вылетел из Российской Премьер-Лиги, заняв 15-е место в турнирной таблице по итогам сезона-2024/2025. В активе команды было 19 набранных очков в 30 турах.