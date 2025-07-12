Александр Дюков: РФС очень много делает для развития футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация делает многое для развития футбола.

«РФС стал работать лучше, мы много делаем для развития, оперативно реагируем на негативные события. Или что вы предлагаете? Позволять не платить игрокам зарплату? Закрывать глаза на попытку купить матч? Ну попытались, не получилось. Пусть ещё раз попробуют. Мы оперативно на всё реагируем», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в текущее межсезонье «Химки» и «Черноморец» не прошли лицензирование для выступления в РПЛ. «Торпедо», чей владелец был арестован, было исключено из состава участников высшей лиги. А также нападающий «Сочи» Владимир Писарский был отстранён от футбольной деятельности после обвинений в ставке на матч, в котором принимал участие. Кроме этого, случилась драка с участием Фёдора Смолова в «Кофемании».