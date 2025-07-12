Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Дюков: РФС очень много делает для развития футбола

Александр Дюков: РФС очень много делает для развития футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация делает многое для развития футбола.

«РФС стал работать лучше, мы много делаем для развития, оперативно реагируем на негативные события. Или что вы предлагаете? Позволять не платить игрокам зарплату? Закрывать глаза на попытку купить матч? Ну попытались, не получилось. Пусть ещё раз попробуют. Мы оперативно на всё реагируем», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в текущее межсезонье «Химки» и «Черноморец» не прошли лицензирование для выступления в РПЛ. «Торпедо», чей владелец был арестован, было исключено из состава участников высшей лиги. А также нападающий «Сочи» Владимир Писарский был отстранён от футбольной деятельности после обвинений в ставке на матч, в котором принимал участие. Кроме этого, случилась драка с участием Фёдора Смолова в «Кофемании».

Материалы по теме
Дюков рассказал, что адвокаты руководителя «Торпедо» имеют право обратиться в CAS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android