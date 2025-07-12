«Ростов» уступил «Факелу» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ростов» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Встреча проходила в закрытом режиме – без трансляции и без зрителей. Гости одержали победу со счётом 2:0.

«Факел» вышел вперёд благодаря голу с 11-метровый отметки под занавес первой половины игры. Свой второй мяч воронежцы забили ближе к концу встречи. Отметим, что «Ростов» также получил право пробить пенальти, но не сумел реализовать свою попытку.

В сезоне-2025/2026 «Ростов» выступит в Российской Премьер-Лиге. «Факел» сыграет в Первой лиге.