Дюков назвал высокой вероятность возвращения России в мировой футбол до конца года

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему считает вероятность возвращения России к международным соревнованиям в ближайшее время высокой.

— На чём основаны слова о скором возвращении российского футбола на международную арену?

— Это интуиция, информация и чистые нейронные связи. У вас же тоже много источников информации? Вот и у меня. Вероятность возвращения России в мировой футбол до конца года — высокая, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России не принимает участия в официальных матчах с 2022 года. Российские клубы также отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.