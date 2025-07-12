Игрок «Краснодара» Густаво прокомментировал поражение от ЦСКА в Суперкубке

Бразильский новичок «Краснодара» Густаво Фуртадо высказался о поражении своей команды в матче за Суперкубок России — 2025 с ЦСКА (0:1).

«Матч получился сложным. Мы готовились к такому, хорошо работали, но ЦСКА воспользовался своим шансом, который и привёл их к победному голу. Возможно, это наша потеря концентрации, но в целом вся команда выкладывалась, все добегали. К сожалению, этого недостаточно. А сейчас мы продолжим готовиться к старту чемпионата. Это не менее важно, нам надо трудиться, чтобы снова стать чемпионом, а потом снова по бороться за Суперкубок», — передаёт слова Густаво корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.