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Эдуард Сперцян: «Краснодар» проиграл Суперкубок, но выиграл чемпионат

Эдуард Сперцян: «Краснодар» проиграл Суперкубок, но выиграл чемпионат
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о поражении своей команды от ЦСКА в матче за Суперкубок России — 2025 с ЦСКА (0:1).

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Первый тайм был хорошим, мы создавали свои моменты. В конце первого тайма мы начали ошибаться, а начало второго тайма не получилось. В раздевалке нам сказали выйти и забить. Но потеряли концентрацию, была цепочка ошибок, из-за которых пропустил гол.

Конечно, нам надо работать над ошибками. Футбол хорош тем, что каждую неделю игры и можешь показывать другой результат, если проиграл. Мы ставим самые большие цели, как и в прошлом году. Мы проиграли Суперкубок, но выиграли чемпионат», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Краснодар» упустил шанс завоевать второй трофей в клубной истории, уступив ЦСКА. По итогам сезона-2024/2025 «быки» впервые стали победителями Российской Премьер-Лиги.

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