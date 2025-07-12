Сперцян: не давят новости о возможном уходе из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян заявил, что на него давят слухи о возможном переходе в европейский клуб. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку от амстердамского «Аякса» и римского «Лацио».

«Не давят новости о возможном уходе в другой клуб. Посмотрим, что будет», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Эдуард принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.