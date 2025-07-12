Форвард «Краснодара» Кордоба поздравил ЦСКА с победой в Суперкубке России

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о поражении от московского ЦСКА (0:1) в матче за Суперкубок России.

«Что вы хотите от меня услышать? Поздравляем ЦСКА с победой. Мы провели хороший матч, но они забили гол со стандарта — наши поздравления», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. ЦСКА занял третье место. Армейцы выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз. Больше подобных трофеев только у санкт-петербургского «Зенита» (9).