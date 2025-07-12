Форвард «Краснодара» Кордоба поздравил ЦСКА с победой в Суперкубке России
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о поражении от московского ЦСКА (0:1) в матче за Суперкубок России.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
«Что вы хотите от меня услышать? Поздравляем ЦСКА с победой. Мы провели хороший матч, но они забили гол со стандарта — наши поздравления», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. ЦСКА занял третье место. Армейцы выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).
ЦСКА стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз. Больше подобных трофеев только у санкт-петербургского «Зенита» (9).
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