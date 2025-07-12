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Полузащитник «Краснодара» Густаво рассказал, какие слова на русском языке успел выучить

Полузащитник «Краснодара» Густаво рассказал, какие слова на русском языке успел выучить
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Новичок «Краснодара» Густаво Сантос рассказал об адаптации в российском клубе. Бразилец дебютировал за «быков» в матче за Суперкубок России с ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«На русском я успел выучить: «спасибо», «доброе утро», «добрый день», «пожалуйста». Пока это всё», — передаёт слова Густаво корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Густаво Фуртадо перебрался в состав действующих чемпионов России в текущее трансферное окно из греческого клуба «Ламия». Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 0,5 млн.

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