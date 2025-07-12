Полузащитник «Краснодара» Густаво рассказал, какие слова на русском языке успел выучить

Новичок «Краснодара» Густаво Сантос рассказал об адаптации в российском клубе. Бразилец дебютировал за «быков» в матче за Суперкубок России с ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

«На русском я успел выучить: «спасибо», «доброе утро», «добрый день», «пожалуйста». Пока это всё», — передаёт слова Густаво корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Густаво Фуртадо перебрался в состав действующих чемпионов России в текущее трансферное окно из греческого клуба «Ламия». Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 0,5 млн.