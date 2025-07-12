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Нападающий «Краснодара» Кордоба высказался об удалении Мозеса в матче с ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Кордоба высказался об удалении Мозеса в матче с ЦСКА
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением об удалении своего одноклубника Мозеса Кобнана на 89-й минуте матча за Суперкубок России — 2025, в котором «быки» проиграли ЦСКА (0:1).

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Удаление Мозеса — ошибка, которую может совершить любой человек. Но он забивал в нескольких матчах подряд, поэтому сейчас не тот момент, чтобы обращать на них внимание. Мы — действующие чемпионы», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Мозес Кобнан выступает за «Краснодар» с 2023 года. Суммарно за этот период футболист принял участие в 67 матчах, забил семь голов и отдал шесть голевых передач.

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