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Кордоба отреагировал на слова Энрике, который не назвал «Краснодар» конкурентом «Зенита»

Кордоба отреагировал на слова Энрике, который не назвал «Краснодар» конкурентом «Зенита»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на слова бразильского вингера «Зенита» Луиса Энрике, который не назвал «быков» конкурентом сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство в новом сезоне. Энрике заявил, что считает главными соперниками ЦСКА и московское «Динамо».

— Луис Энрике не назвал «Краснодар» в числе конкурентов «Зенита» в новом сезоне.
— В конце концов чемпионы — мы. Он может говорить что хочет, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Краснодар» стал чемпионом, набрав 67 очков. «Зенит» с 66 очками занял второе место. ЦСКА с 59 очками расположился на третьей строчке.

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