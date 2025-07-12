Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» в товарищеском матче с «Динамо»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на поражение своей команды в товарищеском матче с московским «Динамо» (1:5).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва, Россия
1:0 Батраков – 71' 1:1 Окишор – 107' 1:2 Нгамалё – 112' 1:3 Окишор – 114' 1:4 Бабаев – 122' 1:5 Бабаев – 126'
«Надо разделять. Эту игру назвали матчем, но было три тайма по 45 минут. Мы довольны тем, как основные составы выступили. По результату и по структуре сыграли с ошибками и нюансами. Это будем разбирать. Что касается третьего отрезка, где вышла молодёжь, разница в классе у «Динамо» была существенной.
Нам необходимо дать практику некоторым игрокам. К сожалению, пришлось разбавлять из академии дубля. Мы видели, что в третьем отрезке мастерство футболистов «Динамо» было выше», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
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