Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов рассказал, как реагировал на новости о трансферном бане «Локомотива»

Галактионов рассказал, как реагировал на новости о трансферном бане «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как реагировал на новости о временно наложенном запрете на регистрацию новых футболистов.

«Не было тревожности, когда на «Локомотив» наложили трансферный бан. Руководство клуба нас заверило, что это технический момент, который будет улажен в ближайшее время», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, запрет на трансферы в течение трёх окон был наложен ФИФА на «Локо» за невыплату «Мариуполю» около € 50 тыс. в качестве компенсации за подготовку защитника Марка Мампасси. 30 июня пресс-служба московского «Локомотива» объявила, что Международная федерация футбола сняла с клуба временно наложенный запрет на регистрацию новых футболистов.

Материалы по теме
«Динамо» обыграло «Локомотив» в товарищеском матче со счётом 5:1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android