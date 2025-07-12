Галактионов рассказал, как реагировал на новости о трансферном бане «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как реагировал на новости о временно наложенном запрете на регистрацию новых футболистов.

«Не было тревожности, когда на «Локомотив» наложили трансферный бан. Руководство клуба нас заверило, что это технический момент, который будет улажен в ближайшее время», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, запрет на трансферы в течение трёх окон был наложен ФИФА на «Локо» за невыплату «Мариуполю» около € 50 тыс. в качестве компенсации за подготовку защитника Марка Мампасси. 30 июня пресс-служба московского «Локомотива» объявила, что Международная федерация футбола сняла с клуба временно наложенный запрет на регистрацию новых футболистов.