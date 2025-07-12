Галактионов ответил, доволен ли он нынешним составом «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об усилении состава команды в летнее трансферное окно после разгромного поражения от столичного «Динамо» (1:5) в товарищеском матче.
«Что касается нынешнего состава команды, довольным никогда нельзя быть. Мы постарались сделать усилить определённые нюансы на место ушедших игроков. Приоритетную задачу в плане селекции ещё не решили», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
В текущее трансферное окно «Локомотив» покинул ряд футболистов, включая защитника Наира Тикнизяна («Црвена Звезда») и форварда Тимура Сулейманова («Ростов»). В числе приобретений железнодорожников выделяются форвард сборной России Николай Комличенко и выступавшие в минувшем сезоне за «Химки» Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.
- 12 июля 2025
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