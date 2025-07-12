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Галактионов ответил, доволен ли он нынешним составом «Локомотива»

Галактионов ответил, доволен ли он нынешним составом «Локомотива»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об усилении состава команды в летнее трансферное окно после разгромного поражения от столичного «Динамо» (1:5) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва, Россия
1:0 Батраков – 71'     1:1 Окишор – 107'     1:2 Нгамалё – 112'     1:3 Окишор – 114'     1:4 Бабаев – 122'     1:5 Бабаев – 126'    

«Что касается нынешнего состава команды, довольным никогда нельзя быть. Мы постарались сделать усилить определённые нюансы на место ушедших игроков. Приоритетную задачу в плане селекции ещё не решили», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В текущее трансферное окно «Локомотив» покинул ряд футболистов, включая защитника Наира Тикнизяна («Црвена Звезда») и форварда Тимура Сулейманова («Ростов»). В числе приобретений железнодорожников выделяются форвард сборной России Николай Комличенко и выступавшие в минувшем сезоне за «Химки» Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.

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