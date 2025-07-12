Галактионов: спокойно реагировал на то, что Станкович звонил Комличенко

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о том, что наставник «Спартака» Деян Станкович пытался переманить форварда Николая Комличенко из «Ростова», несколько раз позвонив футболисту. Позднее Комличенко подписал контракт с красно-зелёными.

«Спокойно реагировал на то, что Станкович звонил Комличенко. Мы никого не уговаривали, мы договорились. Очень важно, когда люди держат свои договоренность и слова», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

10 июня «Локомотив» объявил о подписании трёхлетнего контракта с 29-летним нападающим. Комличенко перешёл в стан железнодорожников из «Ростова». В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.