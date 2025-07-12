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Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, как в команде приняли Николая Комличенко

Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, как в команде приняли Николая Комличенко
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал об адаптации нападающего Николая Комличенко, который этим летом присоединился к красно-зелёным, перейдя из «Ростова».

«Команда хорошо приняла Комличенко. Мы получили игрока, дополнительную опцию, потому что у нас есть Воробьёв, который в прошлом году провёл один из лучших сезонов. Коля — разноплановый нападающий, который может сыграть спиной к воротам. В этом плане мы сделали шаг вперёд.

Бакаеву чуть сложнее, к нему другие требования в плане скорости и игре в обороне. Ему нужно проявлять себя», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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