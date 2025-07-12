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Игрок ЦСКА Гаич: Суперкубок России — приятный задел на будущий сезон

Игрок ЦСКА Гаич: Суперкубок России — приятный задел на будущий сезон
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Защитник ПФК ЦСКА Милан Гаич высказался о победе армейцев над «Краснодаром» в матче за Суперкубок России — 2025. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Всегда приятно выигрывать трофеи, такая цель стоит всегда, пока ты играешь в футбол. Нам было очень важно обыграть «Краснодар»и выиграть Суперкубок России. Это приятный задел на грядущий сезон», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Армейцы завоевали Суперкубок России в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем данного трофея становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй титул в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.

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