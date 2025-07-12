Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милан Гаич рассказал, как проходили переговоры о продлении контракта с ЦСКА

Милан Гаич рассказал, как проходили переговоры о продлении контракта с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гаич рассказал о том, как проходили переговоры о продлении контракта с армейцами.

«На самом деле переговоры о продлении контракта с ЦСКА длились недолго. Активное общение началось после финала Кубка России, а потом клуб попросил меня подождать, пока придёт новый тренер», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Армейцы объявили о продлении контракта с сербским футболистом 24 июня. Новое соглашение серба с красно-синими рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Гаич выступает за московскую команду с 2022 года. За это время он провёл 113 матчей, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач. В составе красно-синих Гаич дважды побеждал в Фонбет Кубке России, один раз в Суперкубке, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
ЦСКА взял трофей в первом матче Челестини! Победу над «Краснодаром» добыли старым оружием
ЦСКА взял трофей в первом матче Челестини! Победу над «Краснодаром» добыли старым оружием
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android