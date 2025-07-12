Мурад Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от ЦСКА в Суперкубке России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении своих подопечных от ПФК ЦСКА в матче за Суперкубок России — 2025. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

«Игра была равная. Мы хорошо начали матч — 35-40 минут играли в качественный футбол, создавали моменты. Потом допустили технические ошибки и во втором тайме привезли себе гол после стандарта. После этого ЦСКА начал хорошо обороняться: они умеют это делать. В целом равная игра, но в мелочах ЦСКА был немного лучше», — приводит слова Мусаева официальный сайт РФС.

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз в своей истории. Чаще победителем турнира становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.