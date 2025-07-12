Мусаев рассказал, какие выводы можно сделать после поражения от ЦСКА в Суперкубке России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, что его команда должна улучшить после поражения от ПФК ЦСКА в матче за Суперкубок России — 2025. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

— Какие выводы можно вынести после игры? Что нужно улучшать?

— Главный урок — когда играем хорошо, нельзя допускать ошибки, которые приводят к моментам у наших ворот. Наоборот нужно добавлять и забивать голы, — приводит слова Мусаева официальный сайт РФС.

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз в своей истории. Чаще победителем турнира становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.