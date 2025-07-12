Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини отпил шампанского из Кубка, Мойзес облил Моссаковского. Фото из раздевалки ЦСКА

Челестини отпил шампанского из Кубка, Мойзес облил Моссаковского. Фото из раздевалки ЦСКА
Комментарии

12 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани прошёл матч за Суперкубок России — 2025, в котором встречались чемпион России «Краснодар» и обладатель Кубка страны ЦСКА. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты столичного клуба. Единственный гол забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев после подачи с углового.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России. Новый главный тренер столичного клуба Фабио Челестини выиграл с ЦСКА трофей в первом же официальном матче российского сезона-2025/2026.

Лучшие фото из раздевалки победителей — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android