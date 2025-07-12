Челестини отпил шампанского из Кубка, Мойзес облил Моссаковского. Фото из раздевалки ЦСКА

12 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани прошёл матч за Суперкубок России — 2025, в котором встречались чемпион России «Краснодар» и обладатель Кубка страны ЦСКА. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты столичного клуба. Единственный гол забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев после подачи с углового.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России. Новый главный тренер столичного клуба Фабио Челестини выиграл с ЦСКА трофей в первом же официальном матче российского сезона-2025/2026.

Лучшие фото из раздевалки победителей — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.