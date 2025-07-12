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«Здорово начинать наш путь с победы». Тренер ЦСКА Челестини — о Суперкубке России

«Здорово начинать наш путь с победы». Тренер ЦСКА Челестини — о Суперкубке России
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Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (1:0). Отметим, что этот матч стал первым официальным для специалиста во главе красно-синих.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«В первом тайме у нас были небольшие проблемы с мячом. Кажется, что команда должна была чуть лучше контролировать мяч и создавать голевые эпизоды. Но мы очень целостно действовали в обороне, а отношение футболистов к игре было просто фантастическим. В последние 10 минут первого тайма мы создали три хороших голевых эпизода, однако не смогли их реализовать. Во втором тайме мы наладили игру и, на мой взгляд, заслужили успех. Я очень доволен тем, как ребята работали. Здорово начинать наш путь с победы. Команда может прибавить, поэтому выиграть сегодня было очень важно», — приводит слова Челестини официальный сайт РФС.

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