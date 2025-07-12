Защитник ЦСКА Дивеев может пропустить первый матч РПЛ с «Оренбургом» из-за травмы

Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что получил повреждение в матче за Суперкубок России — 2025 с «Краснодаром» и, скорее всего, пропустит встречу 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

«Был момент, когда Кордоба ударил в ногу. Там прямо большая гематома. Скорее всего, я не буду играть с «Оренбургом», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА встретится с «Оренбургом» в понедельник, 21 июля. Напомним, команда вылетела из РПЛ по итогам минувшего сезона, но была возвращена в элитный дивизион после отстранения московского «Торпедо».