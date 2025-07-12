Файзуллаев прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» в Суперкубке России

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в Суперкубке России. Красно-синие победили со счётом 1:0.

«Мы недавно собрались, было мало времени, но подготовились хорошо. На сборах много трудились, готовились к «Краснодару» — сильному сопернику, чемпиону. Но мы были уверены в себе», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России. Новый главный тренер столичного клуба Фабио Челестини выиграл с ЦСКА трофей в первом же официальном матче российского сезона-2025/2026.