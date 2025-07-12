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Файзуллаев прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» в Суперкубке России

Файзуллаев прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» в Суперкубке России
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в Суперкубке России. Красно-синие победили со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Мы недавно собрались, было мало времени, но подготовились хорошо. На сборах много трудились, готовились к «Краснодару» — сильному сопернику, чемпиону. Но мы были уверены в себе», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России. Новый главный тренер столичного клуба Фабио Челестини выиграл с ЦСКА трофей в первом же официальном матче российского сезона-2025/2026.

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