Дивеев: был удивлён уходу Николича из ЦСКА, но отношение к нему не испортилось

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался об уходе сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера клуба.

«Я был удивлён уходу Николича. Не знаю, чьё это было решение на самом деле, не знаю правды. Я говорил с Николичем, и моё отношение к нему не испортилось.

Я в ЦСКА с 2019 года, и при мне в клубе сменились пять-шесть тренеров. У каждого есть свои требования, запреты. Но у всех одна цель — все хотят выигрывать», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА объявил об уходе Николича 9 июня. Сербский специалист возглавил армейцев в июне 2024 года. Под его руководством красно-синие выиграли Фонбет Кубок России и заняли третье место в РПЛ. В середине июня было объявлено, что Николич занял должность главного тренера греческого АЕКа.