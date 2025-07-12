Игорь Дивеев: я не хрустальный футболист, за ЦСКА готов на всё
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Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев с оптимизмом смотрит на перспективу восстановления после травмы, полученной в матче за Суперкубок России — 2025 с «Краснодаром» (1:0). Ранее сообщалось, что игрок, вероятно, пропустит игру 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
«Не переживайте, я не хрустальный футболист. Мои родители — спортсмены, а я за ЦСКА готов на всё», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в понедельник, 21 июля. Напомним, команда вылетела из РПЛ по итогам прошедшего сезона, но была возвращена в высший дивизион после отстранения московского «Торпедо».
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