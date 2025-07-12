Игорь Дивеев: я не хрустальный футболист, за ЦСКА готов на всё

Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев с оптимизмом смотрит на перспективу восстановления после травмы, полученной в матче за Суперкубок России — 2025 с «Краснодаром» (1:0). Ранее сообщалось, что игрок, вероятно, пропустит игру 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Не переживайте, я не хрустальный футболист. Мои родители — спортсмены, а я за ЦСКА готов на всё», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в понедельник, 21 июля. Напомним, команда вылетела из РПЛ по итогам прошедшего сезона, но была возвращена в высший дивизион после отстранения московского «Торпедо».