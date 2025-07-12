Дивеев считает, что ЦСКА способен бороться за чемпионство РПЛ в новом сезоне

Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о шансах команды на чемпионство в Российской Премьер-Лиге после победы над «Краснодаром» в матче за Суперкубок страны — 2025. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

«Мы очень хотим бороться за чемпионство. Мы знаем наши качества, способности тренерского штаба. Как по мне, мы это можем. Главное, чтобы все хотели», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз в своей истории. Чаще победителем турнира становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.