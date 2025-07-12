Аббос Файзуллаев: сам не знаю, был ли матч с «Краснодаром» моим последним в ЦСКА

Полузащитник ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о возможном уходе из московской команды после победы над «Краснодаром» в Суперкубке России — 2025. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

— Допускаешь, что это был последний матч за ЦСКА?

— Я про это не хочу говорить, потому что сам не знаю, — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз в своей истории. Чаще победителем турнира становился только «Зенит» (9). Ранее СМИ сообщали, что 21-летний Файзуллаев может уйти из клуба в летнее трансферное окно.