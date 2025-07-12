Файзуллаев: два трофея с ЦСКА очень важны для меня и моей семьи

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отказался сравнивать важность выхода сборной Узбекистана на чемпионат мира — 2026 и завоевания второго трофея с российским клубом. Сегодня, 12 июля, ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Краснодар» (1:0).

«Выход на чемпионат мира — историческое событие. Но два трофея с ЦСКА очень важны для меня и моей семьи. Я бы не сравнивал это, потому что у каждого события есть своя ценность», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новый главный тренер столичного клуба Фабио Челестини выиграл с ЦСКА трофей в первом же официальном матче российского сезона-2025/2026.