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Файзуллаев: два трофея с ЦСКА очень важны для меня и моей семьи

Файзуллаев: два трофея с ЦСКА очень важны для меня и моей семьи
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отказался сравнивать важность выхода сборной Узбекистана на чемпионат мира — 2026 и завоевания второго трофея с российским клубом. Сегодня, 12 июля, ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Краснодар» (1:0).

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Выход на чемпионат мира — историческое событие. Но два трофея с ЦСКА очень важны для меня и моей семьи. Я бы не сравнивал это, потому что у каждого события есть своя ценность», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новый главный тренер столичного клуба Фабио Челестини выиграл с ЦСКА трофей в первом же официальном матче российского сезона-2025/2026.

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