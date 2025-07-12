Защитник «ПСЖ» Маркиньос: мы готовы сражаться за трофей клубного чемпионата мира

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поделился ожиданиями от матча с «Челси» в финале клубного чемпионата мира. Встреча состоится 13 июля.

«У каждого противостояния есть своя история. Мы не можем сказать себе, что после нескольких побед и хороших матчей всё завершено, вместо этого фокусируемся на следующей игре. Всё зависит от наших действий и того, что сделает «Челси». Мы готовы сражаться за трофей. Покажем свою игру и будем делать то, что у нас получается лучше всего. Кто бы ни был нашим соперником — с нами наша философия. Однако мы уважаем оппонента, особенно в финале, где шансы 50 на 50. Мы хотим выиграть этот титул, таков наш настрой», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Пари Сен-Жермен».