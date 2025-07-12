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Тренер ЦСКА Челестини рассказал, сработал ли его план на игру с «Краснодаром»

Тренер ЦСКА Челестини рассказал, сработал ли его план на игру с «Краснодаром»
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Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, сработал ли его план на игру в победном матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (1:0). Отметим, что эта встреча стала первой официальной для специалиста во главе красно-синих.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

— Ваш план на игру сработал?
— На оборонительном уровне — да. Ребята очень хорошо сыграли. Мы знали потенциал «Краснодара». Было великолепное отношение к делу, поэтому мы блестяще выступили в обороне. Мы были компактны, допускали игру один в один, когда мы шли в прессинг. Когда мяч шёл во фланг, мы смещались, использовали горизонтальное перемещение, и наши полузащитники освобождались из-под опеки.

Конечно, в атаке было сложнее, потому что «Краснодар» действует очень плотно, один в один. Ребята были скованы, из-за чего было сложнее комбинировать. У нас не было преимущества в центре, потому что Кисляк и Обляков подвергались прессингу и не могли доминировать.

Когда мы играли 3 в 3 в атаке против их защитников, было сложно цепляться за мячи. Не получилось разыграть свободного игрока, который мог бы атаковать. Только благодаря Глебову и его скорости мы могли выходить в атаки. Мы выступали против чемпиона страны и понимали, что легко нам не будет, — приводит слова Челестини официальный сайт РФС.

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