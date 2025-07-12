Челестини ответил, что первое сказал игрокам ЦСКА после победы в Суперкубке

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, что первое сказал своим игрокам после победы своей команды в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (1:0). Отметим, что этот матч стал первым официальным для специалиста во главе красно-синих.

– Что первое вы сказали сегодня игрокам после матча?

– Я сказал, что очень горд ими. Я поработал с ними две недели, они знали что матч будет очень сложным. Но, как я говорил перед матчем, команда работает великолепно и сразу принимает все концепты, которые мы ей даём. Могу сказать, что без отношения невозможно хорошо делать свою работу. Они сыграли на 120 процентов, и, хотя не были готовы на максимум, смогли компенсировать это своим отношением. Это ваш год работы. Также хотел бы поздравить Николича – я сыграл только один матч, а они работали с ним целый год, — приводит слова Челестини официальный сайт РФС.