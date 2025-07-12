Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал ничью в матче с «Родиной»

Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал ничью в матче с «Родиной»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат товарищеского матча с «Родиной» (0:0).

— Сегодня во время игры в Новогорске были очень сложные погодные условия, из-за чего матч на 30-й минуте даже пришлось прервать. Несмотря на это, в целом, мы провели эту встречу нормально. Ребята очень организованно держали игру под контролем. В первом тайме у нас были достаточно неплохие моменты, чтобы забить. Считаю, что в целом это был хороший спарринг для нас.

— Неделю назад мы разговаривали с вами после матча с «Локомотивом». Тогда вы подчеркнули, что главная проблема «Торпедо» — в реализации моментов. Сегодня голов снова нет — ни у нас, ни у соперника. Тем не менее, есть ли какое-то движение вперёд, позитив?
— Если мы не забили, то, конечно, проблема реализации по-прежнему остаётся. Предпосылки для взятия ворот соперников у нас есть в каждой игре. Мы создаём моменты, но их нужно завершать. Мы просто обязаны это делать! — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

Материалы по теме
«Торпедо» и «Родина» сыграли вничью в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android