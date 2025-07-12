«Спартак» обыграл «Динамо» в матче женской Суперлиги

Окончен матч 14-го тура женской суперлиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игра прошла на поле УТБ «Новогорск-Динамо» (Химки). Главным арбитром встречи была Марина Крупская (Екатеринбург, Россия).

Марина Фёдорова открыла счёт на 52-й минуте, Анна Кожникова забила второй мяч «Спартака» на 90-й минуте.

После этой игры «Динамо» располагается на седьмом месте с 17 очками, «Спартак» возглавляет турнирную таблицу с 33 очками. В ближайшей игре «Динамо» встретится с «Зенитом», «Спартак» не сыграет в следующем туре, поскольку в чемпионате нечётное количество команд (13).

Действующим победителем женской Суперлиги является «Зенит».