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«Спартак» обыграл «Динамо» в матче женской Суперлиги

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче женской Суперлиги
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Окончен матч 14-го тура женской суперлиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игра прошла на поле УТБ «Новогорск-Динамо» (Химки). Главным арбитром встречи была Марина Крупская (Екатеринбург, Россия).

Россия — Суперлига (ж) . 14-й тур
12 июля 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо (ж)
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак (ж)
Москва
0:1 Фёдорова – 52'     0:2 Кожникова – 90'    

Марина Фёдорова открыла счёт на 52-й минуте, Анна Кожникова забила второй мяч «Спартака» на 90-й минуте.

После этой игры «Динамо» располагается на седьмом месте с 17 очками, «Спартак» возглавляет турнирную таблицу с 33 очками. В ближайшей игре «Динамо» встретится с «Зенитом», «Спартак» не сыграет в следующем туре, поскольку в чемпионате нечётное количество команд (13).

Действующим победителем женской Суперлиги является «Зенит».

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