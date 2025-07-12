Бабаев: ЦСКА было важно победить в Суперкубке, после ухода Николича команда была растеряна

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (1:0).

— Очень рады одержать победу над чемпионом в таком ярком матче. Непростая игра. В первом тайме, на мой взгляд, у «Краснодара» было определённое игровое преимущество, но ребята собрались, и уже в концовке первых 45 минут чаша весов склонилась в нашу сторону, а во втором тайме мы уже действовали с преимуществом. Для нас вдвойне важно победить, так как у ЦСКА новый тренер, это всегда достаточно сложный период, когда меняется тренер, тем более — в столь неожиданных для нас обстоятельствах.

— Важно, когда приходит новый тренер, начинать с трофея?

— Это очень важно. Это трудно переоценить, ведь очевидно, что команда и мы все были немножко растеряны после всех известных событий, когда Марко Николич это решение принял, — сказал Бабаев в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, ЦСКА стал обладателем Суперкубка России — 2025. Данный трофей армейцы завоевали в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем Суперкубка становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.