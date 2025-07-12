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Защитник «ПСЖ» Маркиньос: наш сезон станет идеальным, если мы выиграем клубный ЧМ

Защитник «ПСЖ» Маркиньос: наш сезон станет идеальным, если мы выиграем клубный ЧМ
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о важности финального матча клубного чемпионата мира, в котором его команда сразится с «Челси».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Полагаю, мы все понимаем важность этого матча. Это очень хорошая возможность для нас. Данный турнир проводят лишь раз в четыре года, у нас есть возможность его выиграть. С первого же дня тренер говорит нам, насколько это важно, некоторые футболисты могут больше и не сыграть в подобном соревновании. Нам очень понравилось играть на клубном чемпионате мира, нам повезло в том плане, что удалось сыграть с абсолютно разными командами. Этот трофей значит многое для нас. Наш сезон станет идеальным, если мы победим, поэтому так важно добиться успеха», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Пари Сен-Жермен».

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