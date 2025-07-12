Защитник «ПСЖ» Маркиньос: наш сезон станет идеальным, если мы выиграем клубный ЧМ

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о важности финального матча клубного чемпионата мира, в котором его команда сразится с «Челси».

«Полагаю, мы все понимаем важность этого матча. Это очень хорошая возможность для нас. Данный турнир проводят лишь раз в четыре года, у нас есть возможность его выиграть. С первого же дня тренер говорит нам, насколько это важно, некоторые футболисты могут больше и не сыграть в подобном соревновании. Нам очень понравилось играть на клубном чемпионате мира, нам повезло в том плане, что удалось сыграть с абсолютно разными командами. Этот трофей значит многое для нас. Наш сезон станет идеальным, если мы победим, поэтому так важно добиться успеха», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Пари Сен-Жермен».