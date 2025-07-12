Игорь Акинфеев обратился к болельщикам ЦСКА после победы в Суперкубке России

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал обращение к болельщикам московского клуба сразу после победы над «Краснодаром» в матче за Суперкубок России — 2025. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичной команды.

«Друзья, ну что, всех с победой! Долгожданный Суперкубок наконец-то в наших руках будет. Я поздравляю всех наших болельщиков, поздравляю команду. Надеюсь, мы не будем останавливаться на достигнутом. Ну, конечно же, наш любимый ЦСКА всегда будет первым. Вот они, чемпионы», — сказал Акинфеев в видеообращении в телеграм-канале.

Игорь Акинфеев выиграл Суперкубок России в восьмой раз в карьере, что является рекордом. По семь побед на счету бывшего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича и вратаря «Зенита» Михаила Кержакова.