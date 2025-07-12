Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «ПСЖ» Маркиньос: быть частью этой команды — честь

Игрок «ПСЖ» Маркиньос: быть частью этой команды — честь
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос перед финалом клубного чемпионата мира, в котором парижане сыграют с «Челси», поделился впечатлениями от турнира и от своей команды.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здорово, что все вместе мы узнали, каков этот турнир. Нам очень понравилось. Тренер дал нам много свободы: возможность видеться с семьёй и проводить время совместно, однако ничто не отвлекало нас от самого турнира. Это также позволило нам чувствовать себя свежими и проявить наше стремление к победе.

Быть частью этой команды — честь и причина для гордости. Со своей позиции центрального защитника я могу видеть, как мы играем вместе. Мы понимаем, чего от нас хочет тренер, какова его философия. Именно поэтому мы смогли достичь своего уровня. На это потребовалось время, но прямо сейчас наш уровень игры очень высок. Психологически команда тоже готова. Большая честь быть частью этого», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Пари Сен-Жермен».

Материалы по теме
Финал КЧМ-2025: «ПСЖ» — неуязвим, «Челси» — обречён
Финал КЧМ-2025: «ПСЖ» — неуязвим, «Челси» — обречён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android