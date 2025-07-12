Игрок «ПСЖ» Маркиньос: быть частью этой команды — честь

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос перед финалом клубного чемпионата мира, в котором парижане сыграют с «Челси», поделился впечатлениями от турнира и от своей команды.

«Здорово, что все вместе мы узнали, каков этот турнир. Нам очень понравилось. Тренер дал нам много свободы: возможность видеться с семьёй и проводить время совместно, однако ничто не отвлекало нас от самого турнира. Это также позволило нам чувствовать себя свежими и проявить наше стремление к победе.

Быть частью этой команды — честь и причина для гордости. Со своей позиции центрального защитника я могу видеть, как мы играем вместе. Мы понимаем, чего от нас хочет тренер, какова его философия. Именно поэтому мы смогли достичь своего уровня. На это потребовалось время, но прямо сейчас наш уровень игры очень высок. Психологически команда тоже готова. Большая честь быть частью этого», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Пари Сен-Жермен».