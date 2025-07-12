«Поговорим с ним на базе». Мусаев — о новичке «Краснодара» Густаво после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о новичке команды Густаво Сантосе после поражения от ПФК ЦСКА в матче за Суперкубок России — 2025. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

— Как оцениваете игру Густаво?

— Не хотелось бы переходить на индивидуальные оценки. Поздравляю его с дебютом. Были хорошие моменты, были и те, которые нужно улучшать. Поговорим с ним на базе. Пока всё хорошо, — приводит слова Мусаева официальный сайт РФС.

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз в своей истории. Чаще победителем турнира становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.