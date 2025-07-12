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Черчесов — о Суперкубке: во втором тайме «Краснодар» не вышел из раздевалки

Черчесов — о Суперкубке: во втором тайме «Краснодар» не вышел из раздевалки
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Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо», «Амкара», польской «Легии» и сборной России Станислав Черчесов высказался о прошедшем матче за Суперкубок, в котором встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Армейцы одержали победу со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Во втором тайме «Краснодар» не вышел из раздевалки, и пять минут решили исход матча. Потом «Краснодар» начал выкарабкиваться, но ЦСКА своего не отдал. Если говорить про качество игры, то не можем это взять за эталон, всё равно эти команды могут играть лучше», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, ЦСКА стал обладателем Суперкубка России — 2025. Данный трофей армейцы завоевали в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем Суперкубка становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.

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