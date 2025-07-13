Черчесов провёл параллель с Угальде, отвечая на вопрос о возможном уходе Сперцяна

Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо», «Амкара», польской «Легии» и сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, останется ли полузащитник Эдуард Сперцян в «Краснодаре». Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку от амстердамского «Аякса» и римского «Лацио».

«Хотел бы провести параллель с Манфредом Угальде из «Спартака». Когда начались вот эти разговоры про «уходит, уходит», то Угальде перестал забивать. Такое чувство, что забыл, где ворота соперника стоят. То же самое и здесь. Оба хорошие игроки, но они должны понимать, что они, где они… Потому что ты не можешь такой шпагат делать — одна нога там, другая здесь. Это всё влияет не только на него, но и на команду, потому что капитан команды. Неопределённость, хотим этого или нет, но это нервозность. Хотелось бы пожелать «Краснодару», чтобы они определялись, чтобы не было вещей, которые отвлекали. Сперцяну нужно сконцентрироваться на своей работе, и что будет, то и будет. Ты не можешь мечтать о чём‑то и забывать, что нам на сегодня нужно делать», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Эдуард принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.