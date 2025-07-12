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40-летний Санти Касорла подписал новое соглашение с «Овьедо»

40-летний Санти Касорла подписал новое соглашение с «Овьедо»
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Полузащитник Санти Касорла продлил контракт с «Овьедо». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Футболист подписал с клубом новое трудовое соглашение, срок действия которого рассчитан до лета 2026 года.

40-летний Санти Касорла является двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании (2008, 2012). В своей карьере полузащитник выступал за такие команды, как «Вильярреал», «Малага» и английский «Арсенал». В августе 2023 года воспитанник «Овьедо» вернулся в родной клуб. В минувшем сезоне на счету Касорлы пять голов и пять результативных передач в 35 играх.

По итогам прошлого сезона «Овьедо» вышел в Ла Лигу.

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