Тренер ЦСКА Челестини: хотел бы поздравить Марко Николича с победой в Суперкубке

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил вклад сербского специалиста Марко Николича, ранее возглавлявшего армейцев, в победу в Суперкубке России. Армейцы обыграли «Краснодар» со счётом 1:0.
«Хотел бы также поздравить Марко Николича с победой в Суперкубке. Это плоды и его труда тоже. Он работал с командой целый год, а я провёл всего одну игру. Благодарю коллегу и футболистов за отлично проделанную работу в прошлом году, которая помогла нам сегодня сыграть в этом матче и победить», — приводит слова Челестини пресс-служба клуба в телеграм-канале.
Армейцы завоевали Суперкубок в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем данного трофея становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.
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