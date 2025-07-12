Карпин раскрыл, что сказал двум воспитанникам «Динамо», оформившим дубли в матче с «Локо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, о чём беседовал с воспитанниками команды Виктором Окишором и Ульви Бабаевым, перед тем как выпустить их на замену в товарищеском матче с «Локомотивом». Оба футболиста забили по два гола, появившись на поле по ходу встречи, а бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 5:1.

— В третьем тайме по дублю сделали воспитанники клуба Виктор Окишор и Ульви Бабаев. Как оцените их игру? Что им говорили перед выходом?

— Перед выходом говорил: нужно делать то, что мы тренировали и отрабатывали, не обращая внимания на счёт. То, что делали в первом и втором таймах, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо» со ссылкой на эфир Okko Sport.