Карпин раскрыл, что сказал двум воспитанникам «Динамо», оформившим дубли в матче с «Локо»
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, о чём беседовал с воспитанниками команды Виктором Окишором и Ульви Бабаевым, перед тем как выпустить их на замену в товарищеском матче с «Локомотивом». Оба футболиста забили по два гола, появившись на поле по ходу встречи, а бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 5:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва, Россия
1:0 Батраков – 71' 1:1 Окишор – 107' 1:2 Нгамалё – 112' 1:3 Окишор – 114' 1:4 Бабаев – 122' 1:5 Бабаев – 126'
— В третьем тайме по дублю сделали воспитанники клуба Виктор Окишор и Ульви Бабаев. Как оцените их игру? Что им говорили перед выходом?
— Перед выходом говорил: нужно делать то, что мы тренировали и отрабатывали, не обращая внимания на счёт. То, что делали в первом и втором таймах, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо» со ссылкой на эфир Okko Sport.
Комментарии
- 13 июля 2025
-
00:38
-
00:30
-
00:19
-
00:18
-
00:16
-
00:06
-
00:04
- 12 июля 2025
-
23:53
-
23:50
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:21
-
23:15
-
23:10
-
23:03
-
22:49
-
22:49
-
22:40
-
22:36
-
22:26
-
22:14
-
22:14
-
22:09
-
21:59
-
21:58
-
21:55
-
21:53
-
21:51
-
21:47
-
21:47
-
21:45
-
21:45
-
21:44
-
21:41