Модрич опубликовал в соцсетях пост, посвящённый уходу из «Реала»

Хорватский полузащитник Лука Модрич в социальных сетях высказался об уходе из мадридского «Реала».

«Мой дом в течение 13 лет. Мой дом навсегда. Это не «прощай», это «до свидания», — написал Модрич.

Хавбек перешёл в стан «сливочных» в 2012 году из «Тоттенхэм Хотспур». За испанскую команду Модрич в общей сложности провёл 597 матчей, в которых отметился 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами. В «Реале» полузащитник четыре раза стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок страны, пять раз — национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе хавбека шесть трофеев Лиги чемпионов, пять Суперкубков УЕФА, пять трофеев клубного чемпионата мира, а также Межконтинентальный кубок ФИФА.