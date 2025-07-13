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Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 12 июля

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 12 июля
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Вчера, 12 июля, прошли два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 12 июля:

  • Группа С. Швеция — Германия — 4:1;
  • Группа С. Польша — Дания — 3:2.

Швеция возглавила таблицу группы C (девять очков), Германия расположилась на втором месте с шестью очками — эти команды вышли из группы. Польша (три очка) и Дания (0 очков) завершили своё выступление на чемпионате Европы.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.

Календарь женского чемпионата Европы 2025 года
Турнирная таблица женского чемпионата Европы 2025 года
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