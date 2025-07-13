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Карпин в процентах оценил, насколько определился с составом «Динамо» на 1-й тур РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отказался выделять кого-то из своих подопечных по итогам летних тренировочных сборов, а также заявил, что практически определился с составом на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой».

— Вы работаете в «Динамо» уже три недели. Кто из игроков вас приятно удивил или, наоборот, разочаровал?

— Не буду никого выделять. Многие игроки подтвердили свой уровень.

— После сегодняшнего матча насколько уже определились со стартовым составом на встречу 1-го тура с «Балтикой»?

— На 80%, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо» со ссылкой на эфир Okko Sport.

Игра запланирована на пятницу, 18 июня, и будет открывать новый сезон Российской Премьер-Лиги.