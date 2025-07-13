Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов высказался об отсутствии приобретений летом

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил, почему на данный момент команда не подписала ни одного нового игрока в рамках нынешнего трансферного окна.

«Динамо» — клуб РПЛ, и мы действуем не на каком-то локальном рынке, а на общемировом. Наши трансферные цели могут быть (и являются) трансферными целями и других клубов, зачастую с гораздо более существенными возможностями, чем наши. В итоге сталкиваемся с тем, что «Динамо» в списке возможных вариантов продолжения карьеры у того или иного игрока оказывается третьим-четвёртым по приоритетности. Это объективная реальность.

Но заявочная кампания завершается в сентябре. Мы не опускаем руки, работаем каждый день над усилением команды, и в нынешнее трансферное окно у нас обязательно будут достойные новички. Подчёркиваю: достойные. Мы не будем подписывать игроков, в которых сомневаемся или только ради удлинения скамейки запасных», — приводит слова Газизова официальный сайт клуба.